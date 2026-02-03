БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Националите по тенис тренират в пълен състав преди мача с Белгия за Купа Дейвис

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Към тренировките на състава се включиха Пьотр Нестеров и Илиян Радулов.

Националите по тенис тренират в пълен състав преди мача с Белгия за Купа Дейвис
Снимка: БТА
Слушай новината

Националите на България вече тренират в пълен състав в зала „Колодрума" в Пловдив за срещата от Световната група на Купа Дейвис срещу Белгия. Двубоят ще се проведе на 7 и 8 февруари.

За първи път в историята страната ни ще бъде сред най-добрите тимове в световното отборно първенство за Купа „Дейвис", след впечатляващата победа над Финландия именно в Пловдив през септември миналата година.

От днес към тренировките на състава се включиха Пьотр Нестеров и Илиян Радулов.

В неделя Нестеров спечели титлата на сингъл на турнира от ITF в Монастир (Тунис), а Илиян Радулов игра финал на турнир в Анталия, Турция. Още от неделя пък започна лагерът с участието на Иван Иванов, Александър Василев, Александър Донски и Янаки Милев.

За първи път националният отбор на България ще играе на клей корт в зала, като настилката пристигна от Унгария и кортът е в отлично състояние.

Програмата на двубоя предвижда мачовете в събота, 7 февруари, да започнат в 14:00 часа, а тези в неделя - в 13:00 часа.

В четвъртък в зала „Колодрума" от 11:00 часа ще се проведе пресконференция на българския национален тим, а от 11:30 часа на гостите от Белгия.

В петък в 11:30 часа ще бъде изтеглен жребият в един от пловдивските хотели.

Залогът е повече от сериозен - при победа България ще играе през септември за класиране за финалите на Купа „Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.

#Купа Дейвис 2026 #Български национален отбор по тенис # Пьотр Нестеров #Илиян Радулов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Български тенис

Валентин Димов: Искаме да постигнем победа в тази прекрасна зала
Валентин Димов: Искаме да постигнем победа в тази прекрасна зала
Динко Динев с успешно начало на турнир в Кувейт Динко Динев с успешно начало на турнир в Кувейт
Чете се за: 01:20 мин.
Българските национали започнаха подготовка за мача с Белгия за Купа Дейвис Българските национали започнаха подготовка за мача с Белгия за Купа Дейвис
Чете се за: 01:50 мин.
Прогрес за Григор Димитров в ранглистата на ATP Прогрес за Григор Димитров в ранглистата на ATP
Чете се за: 01:25 мин.
Спад за Виктория Томова в класацията на WTA Спад за Виктория Томова в класацията на WTA
Чете се за: 01:35 мин.
Шампионът от Australian Open Димитър Кисимов: Мечтая да спечеля титла от Големия шлем при мъжете и да вляза в Топ 3 Шампионът от Australian Open Димитър Кисимов: Мечтая да спечеля титла от Големия шлем при мъжете и да вляза в Топ 3
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ