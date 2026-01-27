Опустошения след екстремното време в Сицилия

Десетки жилищни сгради в сицилианския град Нишеми са останали надвиснали над пропаст след свлачище, предизвикано от силна буря. Това съобщи ръководителят на италианската Гражданска защита Фабио Чичилиано. Градът, в който живеят около 25 хиляди души, се намира върху плато в южната част на Сицилия, което постепенно се срутва към разположената под него равнина.

Повече от 1500 души са били евакуирани, след като части от склона са поддали. Някои сгради са останали буквално на ръба на свлачището, а автомобил е бил заснет с предната си част, висяща над пропаст. По думите на Чичилиано част от засегнатите домове са необитаеми, а жителите от най-рисковите райони ще бъдат трайно преселени. Свлачището остава активно и тепърва предстои по-точна оценка на щетите.

Италианското правителство обяви извънредно положение за Сицилия, Сардиния и Калабрия – регионите, най-силно засегнати от бурите през последната седмица. За първоначалните нужди са отпуснати 100 милиона евро, но местните власти оценяват общите щети на над 1 милиард евро заради разрушени домове, бизнеси и инфраструктура.

Екстремните метеорологични явления в Италия зачестяват през последните години, като наводненията и свлачищата засягат все повече райони, смятани досега за относително безопасни. В Нишеми внезапните евакуации предизвикаха напрежение сред местните жители, част от които твърдят, че предупрежденията за риск от свлачища през годините са били подценявани.