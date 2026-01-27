БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Опустошения след екстремното време в Сицилия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Запази
повече 1500 души евакуирани сицилия заради свлачище
Слушай новината

Десетки жилищни сгради в сицилианския град Нишеми са останали надвиснали над пропаст след свлачище, предизвикано от силна буря. Това съобщи ръководителят на италианската Гражданска защита Фабио Чичилиано. Градът, в който живеят около 25 хиляди души, се намира върху плато в южната част на Сицилия, което постепенно се срутва към разположената под него равнина.

Повече от 1500 души са били евакуирани, след като части от склона са поддали. Някои сгради са останали буквално на ръба на свлачището, а автомобил е бил заснет с предната си част, висяща над пропаст. По думите на Чичилиано част от засегнатите домове са необитаеми, а жителите от най-рисковите райони ще бъдат трайно преселени. Свлачището остава активно и тепърва предстои по-точна оценка на щетите.

Италианското правителство обяви извънредно положение за Сицилия, Сардиния и Калабрия – регионите, най-силно засегнати от бурите през последната седмица. За първоначалните нужди са отпуснати 100 милиона евро, но местните власти оценяват общите щети на над 1 милиард евро заради разрушени домове, бизнеси и инфраструктура.

Екстремните метеорологични явления в Италия зачестяват през последните години, като наводненията и свлачищата засягат все повече райони, смятани досега за относително безопасни. В Нишеми внезапните евакуации предизвикаха напрежение сред местните жители, част от които твърдят, че предупрежденията за риск от свлачища през годините са били подценявани.

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
1
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
2
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
3
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
4
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
5
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
Отводняват мазета и дворове в Кюстендил и селата след обилните валежи
6
Отводняват мазета и дворове в Кюстендил и селата след обилните валежи

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Деца

Румъния е все по-близо до първите си водородни влакове
Румъния е все по-близо до първите си водородни влакове
700 хъскита тичаха в Чехия като знак на кучешката смелост 700 хъскита тичаха в Чехия като знак на кучешката смелост
Чете се за: 00:52 мин.
Тервел и Малена Замфирови получиха лъвчета за късмет на Олимпийските игри Тервел и Малена Замфирови получиха лъвчета за късмет на Олимпийските игри
Чете се за: 00:30 мин.
Симеон Николов беше избран за най-добър разпределител в Русия Симеон Николов беше избран за най-добър разпределител в Русия
Чете се за: 00:27 мин.
Кой влиза в топ 10 на анкетата „Спортист на годината“ за 2025 Кой влиза в топ 10 на анкетата „Спортист на годината“ за 2025
Чете се за: 01:00 мин.
Американски катерач покори небостъргач в Тайван без предпазно оборудване Американски катерач покори небостъргач в Тайван без предпазно оборудване
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Нови политически коментари за излизането на Румен Радев на партийния терен (ОБЗОР)
Нови политически коментари за излизането на Румен Радев на...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
"Референдум": Всеки втори българин очаква да види нови лица в проекта на Румен Радев "Референдум": Всеки втори българин очаква да види нови лица в проекта на Румен Радев
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се срещна с президента Илияна Йотова Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се срещна с президента Илияна Йотова
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
6 села в община Ардино са откъснати от света, след като река Арда...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Координационният център: На пазара има достатъчно евро, изтеглянето...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
България изрази критики към подхода на Скопие в диалога за ЕС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Треска за злато – кои държави забогатяха от войните?
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ