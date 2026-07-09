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Орелиен Чуамени остава в Реал Мадрид с нов дългосрочен договор

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Спорт
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Френският национал ще подпише до 2031 година, а интересът на Манчестър Юнайтед окончателно остава без резултат

Орелиен Чуамени остава в Реал Мадрид с нов дългосрочен договор
Снимка: БГНЕС
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Орелиен Чуамени е взел окончателно решение да продължи кариерата си в Реал Мадрид. Според информация на френското издание RMC Sport полузащитникът е постигнал пълно споразумение с испанския гранд за нов договор до лятото на 2031 година.

Така френският национал слага край на спекулациите около бъдещето си, след като през последните седмици беше усилено свързван с трансфер в Манчестър Юнайтед. Английският клуб е бил готов да отправи оферта на стойност над 100 милиона евро, но ръководството на Реал Мадрид е отказало да се раздели с един от основните си футболисти.

Според испанските медии сериозна роля за решението на Чуамени е изиграл новият старши треньор Жозе Моуриньо. Португалският специалист е уверил халфа, че ще бъде ключова фигура в бъдещия проект на "кралския клуб" и е подкрепил идеята за подновяване на договора му.

С пропадането на възможността да привлече Чуамени, Манчестър Юнайтед е насочил усилията си към други варианти за подсилване на халфовата линия. Английският клуб вече договори бразилския национал Андрей Сантош от Челси.

#Реал Мадрид ФК #Орелиен Чуамени

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