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Организаторите на Уимбълдън са изненадани и разорачовани от планирания протест на играчите срещу размера на наградния фонд

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Спорт
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Откритото първенство на Великобритания започва в неделя

Организаторите на Уимбълдън са изненадани и разорачовани от планирания протест на играчите срещу размера на наградния фонд
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Организаторите на турнира по тенис от Големия шлем Уимбълдън са „изненадани и разочаровани“ от планирания протест на играчите срещу размера на наградния фонд.

Домакините на надпреварата на трева от All England Lawn Tennis & Croquet Club в Лондон увеличиха общия размер на финансовите бонуси с 20 процента до рекордните 64.2 милиона английски лири, но не достигнаха исканите 70 милиона от тенисистите, които от доста време настояват за отделяне на по-голям дял от приходите на турнирите за награден фонд.

Някои от водещите играчи протестираха още на Ролан Гарос през миналия месец, като ограничиха медийните си изяви до 15 минути. Сред тях бяха водачите в световната ранглиста при мъжете и при жените – Яник Синер (Италия) и Арина Сабаленка (Беларус), както и бившата номер 1 в света Ига Швьонтек (Полша).

„Уимбълдън поставя тенисистите в центъра на всичко и затова през всяка година инвестираме все повече и повече в тях. Това върви с отделянето на стотици милиони за подобряване на условията за играчите в 3-годишния ни план за трансформация и създаване на възможно най-добрата среда за тях“, заявиха в официално становище организаторите на Уимбълдън.

Рекордният награден фонд на Откритото първенство на Великобритания по тенис представлява около 15 процента от очакваните приходи, но групата от водещи играчи, представлявана от бившия изпълнителен директор на Женската тенис асоциация (УТА) Лари Скот, иска минимум 16 процента.

Председателят на домакина на надпреварата All England Lawn Tennis & Croquet Club – Деби Джеванс, обясни, че е разговаряла със Скот по въпроса с наградния фонд по време на Откритото първенство на Франция в Париж. Тя подчерта, че за разлика от другите турнири, от Уимбълдън реинвестират 90 процента обратно в британския тенис.

„Да се определя формула за наградния фонд на базата само на приходите е абсурдно и го казах на Лари Скот. Защото в тях не са отчетени направените от нас разходи. Ние сме организация с нестопанска цел и сме много различни от турнирите от сериите Мастърс 1000, например“, обясни Джеванс.

Откритото първенство на Великобритания започва в неделя, а ден по-рано е традиционният медиен ден за играчите, които предвиждат отново да ограничат изявите си до 15 минути, символизирайки 15-те процента, които се отделят от приходите на организаторите за наградния фонд. Плановете включват и намаляване на времетраенето на пресконференциите след срещите до 15 минути в първата седмица на турнира, както и други протестни действия.

#Уимбълдън 2026

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