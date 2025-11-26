БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

Орландо Меджик с изразителна победа над Филаделфия 76ърс в мач от турнира НБА Къп

В градски сблъсък на Западния бряг Лос Анджелис Лейкърс надделя над Лос Анджелис Клипърс със 135:118 за пета поредна победа.

Орландо Меджик с изразителна победа над Филаделфия 76ърс в мач от турнира НБА Къп
Снимка: БТА
Орландо Меджик постигна успех със 144:103 като гост на Филаделфия 76ърс в мач от турнира НБА Къп, част от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

След равенство от 35:35 в първата четвърт, отборът от Флорида вкара забележителните 51 точки във втората част и поведе с 86:60 на полувремето. Воден от Антъни Блек, Меджик си спечели и останалите две части на срещата и вече е с 11 победи и 8 загуби от началото на сезона. За Купата на НБА Орландо води група Б с баланс от 3-0. Филаделфия е последен в групата с 3 поражения и без нито един успех.

Блек отбеляза 31 точки, влизайки от пейката, включително 4 от 6 успешни стрелби отдалеч. Франц Вагнер добави 21 точки и 5 борби, а Дезмънд Бейн - 15 точки и 6 асистенции.

За Сиксърс, които бяха за пореден път без две от звездите си - Джоел Ембийд и Пол Джордж, Тайрийз Макси записа 20 точки, а Джаред МакКейн реализира 15 точки като резерва.

В градски сблъсък на Западния бряг Лос Анджелис Лейкърс надделя над Лос Анджелис Клипърс със 135:118 за пета поредна победа. Лука Дончич блесна за „езерняците“ с 43 точки и 13 асистенции, но остана на една борба от трипъл-дабъл. Словенецът стреля с обща успеваемост от 50 процента и отбеляза 7 от 12-те си опита отдалеч.

Остин Рийвс записа 31 точки и 9 борби, а ЛеБрон Джеймс напомни за най-добрите си години с 25 точки, 6 асистенции и 6 борби. Освен тях, единствен Руи Хачимура достигна двуцифрени показатели за резултатност с 13 точки, но звездното трио на Лейкърс в крайна сметка донесе победата на тима в заключителната четвърт. Отборът на Джей Джей Редик вече е с баланс от 13-4, а в НБА Къп е непобеден и води групата си с 3 успеха.

За Клипърс Джеймс Хардън завърши вечерта с най-много точки - 29, добавяйки към тях 9 асистенции и 5 борби. „Брадата“, обаче, стреля едва 3 от 12 отдалеч и допусна 5 грешки, а това коства на отбора му. Кауай Ленърд и Крис Дън отбелязаха по 19, а Джон Колинс записа 18 точки. Ивица Зубац се отчете с дабъл-дабъл с по 10 пункта в показателите за точки и борби.

Вашингтон Уизардс спечели едва втория си мач от началото на сезона със 132:113 срещу Атланта Хоукс. След старт от 45:23 в първата част, „магьосниците“ не изпуснаха преднината до края на срещата и вече са с баланс от 2-18, прекъсвайки серията си от 14 поредни поражения.

Си Джей Маккалъм вкара рекордните си за сезона 46 точки, включително 10 от 13 опита от тройката и обща стрелба 17 от 25. Към тях той добави 4 асистенции и 5 борби. Вторият избор от драфта на НБА през миналата година - Алекс Сар, записа дабъл-дабъл с 27 точки и 11 овладени топки, а Кори Киспърт завърши с 19 точки, от които 4 тройки.

За „ястребите“ Кристапс Порзингис беше най-резултатен с 22 точки и 8 борби, а Ониека Оконгву добави 20 точки от пейката, но това не достигна на отбора за успеха.

#НБА Къп 2025

