Още четири вековни дървета бяха обявени за защитени със заповед на министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов.

Три от дърветата са на приблизителна възраст 100 години и са от вида цер. Те са с височина около 22 м и се намират в местността Кремъка в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч. Обиколката на стъблата им е съответно 3 м, 3,20 м и 3,70 м.

Четвъртото 100-годишно дърво е от вида космат дъб. То има обиколка на стъблото 2,70 м и височина около 20 м и също се намира в местността Кремъка в землището на с. Слатина.

С обявяването на четирите дървета за защитени се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

Предложението за обявяването и на четирите вековни дървета е внесено от Министерството на отбраната.