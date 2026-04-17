Още три български легенди се включват в "Мача на надеждата“ в Бургас

Фондация "Стилиян Петров“ обяви имената на още трима изявени български футболисти, които ще се включат в благотворителния "Мач на надеждата“. Събитието ще се проведе на 6 юни 2026 година на стадион "Лазур“ в Бургас и ще събере на едно място редица легенди на футбола.

Към отбора на България се присъединяват Мартин Петров, Илиан Илиев и Георги Пеев - имена, оставили трайна следа както у нас, така и на международната сцена.

Мартин Петров е сред най-ярките български футболисти на XXI век, известен със своята скорост и силен ляв крак. Бившият национал има над 90 мача за представителния тим на България и е носител на приза "Футболист на годината“ за 2006 година. В кариерата си е играл за клубове като ЦСКА, Волфсбург, Атлетико Мадрид и Манчестър Сити, като участва и на Евро 2004.

Илиан Илиев е един от най-техничните и креативни български полузащитници, с успешна кариера както у нас, така и в чужбина. Той е трикратен шампион на България с Левски и носител на Купата на Португалия с Бенфика. Като национал участва на Световното първенство през 1998 година, а впоследствие се утвърждава и като успешен треньор.

Георги Пеев също е сред най-постоянните български играчи от последните десетилетия. Бившият национал има 54 мача за България и участие на Евро 2004. В клубната си кариера печели множество отличия с Динамо Киев, а по-късно се превръща в емблематична фигура за руския Амкар Перм.

Тримата се присъединяват към впечатляващ списък от участници, сред които са Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Иванков, както и международни звезди като Джо Харт, Уес Браун и Стюърт Даунинг.

Благотворителният "Мач на надеждата“ има за цел да обедини спортната общественост в подкрепа на значими каузи. Сред тях са подпомагането на Комплексния онкологичен център в Бургас, оказването на финансова и морална помощ на Любослав Пенев и Петър Хубчев в борбата им с тежки заболявания, както и директна подкрепа за хора, борещи се с рака.

Очаква се събитието да се превърне не само във футболен спектакъл, но и в силен символ на съпричастност и надежда.