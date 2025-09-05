БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Още три лекарствени продукти стават безплатни за децата до 7 години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази
Още три лекарствени продукти стават безплатни за децата до 7 години
Слушай новината

Нови три лекарствени продукти са включени в Позитивния лекарствен списък. Те са предназначени за домашно лечение на остри инфекции на деца до 7 години и ще бъдат заплащани от Националната здравноосигурителна каса. Така общият брой на безплатните лекарства става пет.

Лекарствените продукти, включени в Списъка, са антибиотици, свързани с инфекции в горните и долните дихателни пътища, отит, както и инфекции на кожата и меките тъкани, съобщиха от Касата.

В процес на разглеждане от страна на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти са други четири лекарствени продукти, сред които антибактериални и противовирусни, а за още един продукт се очаква решение за приемане.

Министерството на здравеопазването и Съветът полагат целенасочени усилия процесът по оценка и включване на нови лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък да се осъществява приоритетно и в кратки срокове. Целта е да се гарантира, че децата ще имат своевременен достъп до необходимата терапия, която се заплаща от НЗОК.

#лекарствен списък #безплатни антибиотици

Последвайте ни

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
3
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
5
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
6
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: Здраве

Председателят на БЛС: Няма хартия за училище вече
Председателят на БЛС: Няма хартия за училище вече
В България липсват 340 лекари в спешната помощ В България липсват 340 лекари в спешната помощ
Чете се за: 02:50 мин.
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини
Чете се за: 02:55 мин.
Здравните профилактични карти за учениците вече ще са електронни Здравните профилактични карти за учениците вече ще са електронни
Чете се за: 02:37 мин.
Кръводаряване със социална кауза в Драматичния театър в Пловдив Кръводаряване със социална кауза в Драматичния театър в Пловдив
Чете се за: 02:15 мин.
5000 лева брутна заплата като в Италия: Криза за млади лекари у нас въпреки високи възнаграждения 5000 лева брутна заплата като в Италия: Криза за млади лекари у нас въпреки високи възнаграждения
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията
След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на октомври Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на октомври
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в преговорите за ЕС, каза Антониу Коща РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в преговорите за ЕС, каза Антониу Коща
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Председателят на Съда на ЕС пред БНТ - за мястото на България в европейското право Председателят на Съда на ЕС пред БНТ - за мястото на България в европейското право
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Нови камери на българо-турската граница
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Председателят на БЛС: Няма хартия за училище вече
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
8 ден бушува огънят в Национален парк "Рила"
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ