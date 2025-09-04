БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

В България липсват 340 лекари в спешната помощ

Чете се за: 02:50 мин.
И въпреки увеличеното възнаграждение, лекарите категорично отказват да работят в спешната помощ, сочи анализ на Съюза на парамедиците

линейка кола катастрофираха софия тежко пострадали
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

В България липсват 340 лекари в спешната помощ, но никой не предлага част от местата да се заемат от парамедици, сочи анализ на Съюза на парамедиците в България. Данните са на база запитване по Закона за достъп до обществена информация до Министерството на здравеопазването и Центъра за спешна медицинска помощ.

В София свободните места са 102 или над 40% от всички, в Силистра липсата е в размер на 60 на сто, в Монтана, Кюстендил, Варна, Русе и Сливен не достигат над 30% медици в Спешната помощ. През летния сезон в Бургас липсват 20 фелдшери, а населението достига до 2 млн. души.

Най-малък недостиг се наблюдава в Кърджали, Стара Загора и Перник.

Има дни, в които цели областни градове остават без нито един лекарски екип. Смолян, Благоевград, Ямбол, Велико Търново разчитат на едва 4 - 6 линейки за целия град и околните села. В цялата страна има трайно незаети 340 лекарски места. Въпреки увеличеното възнаграждение, лекарите категорично отказват да работят в спешната помощ, а с незаетите бройки не се прави нищо, пишат още от Съюза на парамедиците.

"Причината не е само в парите, а в хаоса, унизителните условия, липсата на перспектива и комуникация, свързаността между екипите, болниците и полицията. Не се организират ежегодни обучения, няма модерни медикаменти, няма държавна политика за продължаващо медицинско образование, а хората са оставени да се борят сами в система, която ги изцежда и обезкуражава", посочва д-р Теодор Цанков, реаниматор и зам.-председател на Съюза.

Оказва се, че освен че не се трансформират в места за парамедици, свободните бройки са недостъпни и за лекари на граждански договор заради бюрократични правила.

От Съюза на парамедиците настояват за законодателна реформа, която да позволява назначаването на парамедици с ясен стандарт за тяхната дейност, възможност лекари да дежурят на граждански договор и гъвкави модели на заетост.

Сред предложенията са още специализантите държавна поръчка да полагат минимум три добре платени дежурства в ЦСМП на месец.

Според Съюза на парамедиците щатните разписания в системата на Спешната помощ не отразяват реалността. Времето за пристигане на екип - 8-10 мин. в града и 20 мин. в селата, е илюзия, допълват парамедиците.

Съдът остави в ареста учителя, обвинен в педофилия
Съдът остави в ареста учителя, обвинен в педофилия
Директорът на Софийската опера и балет за гостуването на Загребската опера у нас: Музиката и изкуството сближават народите ни Директорът на Софийската опера и балет за гостуването на Загребската опера у нас: Музиката и изкуството сближават народите ни
Чете се за: 01:50 мин.
Министерството на туризма и Областна администрация Бургас стартират кампания за удължаване на сезона на Южното Черноморие Министерството на туризма и Областна администрация Бургас стартират кампания за удължаване на сезона на Южното Черноморие
Чете се за: 03:30 мин.
Разкриха голямо количество наркотици на "Капитан Андреево" Разкриха голямо количество наркотици на "Капитан Андреево"
Чете се за: 00:42 мин.
Хеликоптер Ми-17 и военнослужещи се включват в гасенето на пожара в Рила Хеликоптер Ми-17 и военнослужещи се включват в гасенето на пожара в Рила
Чете се за: 00:37 мин.
Бойко Борисов за делегацията на Зафиров в Пекин: Отишли са с техни пари по време на отпуск Бойко Борисов за делегацията на Зафиров в Пекин: Отишли са с техни пари по време на отпуск
Чете се за: 01:50 мин.

Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Чете се за: 00:37 мин.
По света
НА ЖИВО: Депутатите изслушват премиера заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен НА ЖИВО: Депутатите изслушват премиера заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
Чете се за: 01:25 мин.
По света
"Замръзнах, но хищникът не ме отрази": Разказ на очевидеца, заснел черния леопард край Дупница "Замръзнах, но хищникът не ме отрази": Разказ на очевидеца, заснел черния леопард край Дупница
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Съдът остави в ареста учителя, обвинен в педофилия
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Без синя и зелена зона в София на 6, 7 и 8 септември
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Бойко Борисов за делегацията на Зафиров в Пекин: Отишли са с техни...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
