ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Остава в ареста 36-годишния украинец за убийство във Варненско

Престъплението е извършено с особена жестокост и по мъчителен за жертвата начин

Остава в ареста 36-годишния украинец за убийство във Варненско
Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 36-годишен украински гражданин, обвинен в предумишлено убийство край село Кичево.

Престъплението, за което от прокуратурата и полицията във Варна дадоха брифинг, е станало миналата събота.

Украинският гражданин искал да наеме разсадник, собственост на убития. Извън семейния кръг на наемодателя, само на него бил предоставен код за достъп до имота, където било намерено тялото на 50-годишния мъж. Престъплението е извършено с особена жестокост и по мъчителен за жертвата начин.

От прокуратурата поискаха най-тежката мярка за неотклонение с мотива, че престъплението се отличава с висока степен на обществена опасност. Обвиняемият не работи, освен това се е опитал да прикрие престъплението. Всичко това представлява реална опасност 36-годишният мъж да извърши друго престъпление или да се укрие, ако не бъде задържан под стража.

Защитата на обвиняемия също поиска най-тежката мярка за неотклонение, тъй като нито една от другите предвидени в закона не могат да бъдат приложени. Мъжът не разполага със средства за парична гаранция и живеел сам, което прави неподходяща и втората по тежест мярка – домашен арест. Решението на съда може да бъде обжалвано.

