България и Сърбия с проект за откриване на ГКПП „Калотина - Градина“ 2

Министерският съвет одобри проект на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт "Калотина" 2 (Република България) и "Градина" 2 (Република Сърбия) като основа за водене на преговори.

На свое редовно заседание на 13 ноември 2025 г. Междуведомственият съвет по въпросите на граничния контрол е приел решение за изграждане на нов съвместен ГКПП на българо-сръбската граница, който да е разположен на българска територия в близост до ГКПП Калотина, същият да е предназначен за преминаване на лица и леки автомобили, да е със сезонна ангажираност и определено работно време.

След това е проведена и предварителна консултация с ЕК, от която е получено положително становище.

Проектът на спогодба предвижда договарящите страни в срок, допълнително съгласуван между компетентните им органи, да изградят и открият нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт в района на землището на село Калотина, община Драгоман, на територията на Република България. Всяка от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура за функционирането на новия пътен ГКПП. Проектът на спогодба предвижда създаване на Смесена експертна комисия, която да уточни основните технически характеристики на пътните връзки, местоположението на трасетата, пресечните им точки с границата, мястото на новия ГКПП и техническите му параметри, режима на функциониране, инфраструктурата, видовете товари и пътници, правните и фактическите въпроси по изграждането на ГКПП, както и всички останали въпроси от общ интерес. Смесената комисия ще работи и ще взима решения в съответствие с указанията на правителствата на двете договарящи страни.

Освен това на днешното правителствено заседание е одобрена спогодба с Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен преход „Капитан Андреево-Капъкуле-Север“.

Спогодбата предвижда договарящите страни в срок, допълнително съгласуван между компетентните им органи, да изградят и открият нов съвместен граничен контролно- пропускателен пункт, разположен в района на с. Капитан Андреево, община Свиленград, на територията на Република България и с. Капъкуле, вилает Одрин, на територията на Република Турция, на север от съществуващия граничен преход.

Проектът на спогодба предвижда създаване на Смесена експертна комисия, която ще уточни основните технически характеристики на пътните връзки, местоположението на трасетата, пресечните им точки с границата, вида на съпределните пунктове като вид трафик, време на работа и брой трасета, мястото на новия граничен контролно-пропускателен пункт и техническите му параметри, режима на функциониране, инфраструктурата, видовете товари и пътници, правните и фактическите въпроси по изграждането на новия граничен преход, както и всички въпроси от общ интерес, свързани с изпълнението на спогодбата за всички гранични преходи между двете държави.