Оставиха в ареста 22-годишния шофьор, превозвал 35 мигранти в микробус

Районният съд в Бургас остави за постоянно в ареста 22-годишния гражданин на Северна Македония Християн Димовски, обвинен, че е превозвал 35 нелегални мигранти от Афганистан.

Случаят е от 18 август. Микробусът, управляван от младия мъж, е спрян за проверка от гранични полицаи в района на село Крушевец, община Созопол. В превозното средство са открити 35 мъже без документи за самоличност, които по техни данни са афганистански граждани.

На 22-годишния шофьор е повдигнато обвинение за противозаконно подпомагане на чужденци да пребивават на българска територия.

Според държавното обвинение 22-годишният мъж има опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Защитата настоя за по-лека мярка подписка или парична гаранция, заради чистото съдебно минало на обвиняемия.