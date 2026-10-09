Оставиха в ареста поляк за цигари за близо 1,8 млн. евро, открити в камион на „Кулата“

Съдът остави в ареста полски гражданин, обвинен в държане на цигари без български акцизен бандерол на стойност 1 789 852,80 евро, съобщиха от Районната прокуратура в Благоевград.

При проверка на 6 октомври на граничния пункт „Кулата“ митнически служители селектирали за контрол товарен камион с полска регистрация, влизащ от Гърция. По документи товарът бил от емайлирани печки, предназначени за държави от ЕС.

Рентгеновата проверка породила съмнения за съдържанието на товара. При последвалия физически контрол във всички кашони, обозначени като съдържащи печки, били открити метални кутии с цигари.

Иззети са общо 8 999 160 къса цигари, разпределени в 449 958 кутии. Част от тях били без български акцизен бандерол, а други носели надпис „Duty Free“.

Водачът на камиона, полски гражданин, е привлечен като обвиняем. По искане на прокуратурата съдът му е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“.