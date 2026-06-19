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Освирквания по трибуните заради новите почивки за хидратация на Мондиал 2026

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Спорт
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Феновете все по-често недоволстват от прекъсванията по време на мачовете, а критиците виждат в тях възможност за повече рекламно време

освирквания трибуните заради новите почивки хидратация мондиал 2026
Снимка: AP Photo

Почивките за хидратация се превръщат в една от най-дискутираните теми по време на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Все повече фенове по трибуните открито демонстрират недоволството си от нововъведението, което прекъсва играта около 22-ата минута на всяко полувреме.

Според агенция ДПА освиркванията са се превърнали в обичайна гледка през втората седмица на турнира. Най-сериозно недоволство се чу по време на победата на Канада с 6:0 над Катар във Ванкувър, както и при равенството 1:1 между Чехия и Република Южна Африка в Атланта.

Подобни реакции имаше и на срещите между Швейцария и Босна и Херцеговина, Англия и Хърватия, както и Гана и Панама.

Новият формат на практика разделя всяко полувреме на две части и доближава футбола до структурата на спортове като баскетбола и американския футбол, където честите прекъсвания са традиционна част от играта.

От ФИФА мотивират промяната с желанието да бъде намалено физическото натоварване върху футболистите в условията на високи температури. Въпреки това много привърженици и анализатори смятат, че паузите нарушават ритъма на двубоите и променят естествения ход на играта.

Критиците обръщат внимание и на финансовия аспект на нововъведението. Според тях допълнителните прекъсвания предоставят повече рекламно време за телевизионните оператори и спонсорите, което поражда съмнения дали основният мотив е единствено грижата за здравето на футболистите.

От своя страна някои треньори приемат положително новите паузи, тъй като те им дават възможност да предадат допълнителни тактически указания и да влияят по-активно върху развоя на срещите.

#пауза за хидратация #Мондиал 2026

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