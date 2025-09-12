БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От федерацията по художествена гимнастика обявиха имената на националните състезателки за следващия сезон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Националките бяха утвърдени от Управителния съвет.

Стилияна Николова
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

От Българската федерация по художествена гимнастика обявиха имената на 11 състезателки, които ще бъдат в състава на националния отбор жени индивидуално за следващия сезон. Те бяха утвърдени от Управителния съвет.

На централизирана подготовка ще бъдат Стилияна Николова, Ева Брезалиева, Дара Малинова, Дара Стоянова, Яница Динева, Олександра Шалуева, Анастасия Калева и Алекса Рашева. Никол Тодорова, Деница Минкова и Ивайла Горанова ще тренират децентрализирано.

Стилияна Николова спечели пет медала на световното първенство в Бразилия в края на август, след като стана втора в многобоя и отборно, втора на обръч и на лента, както и трета на бухалки.

Междувременно федерацията обявява конкурс за старши треньор на национален отбор девойки ансамбъл за периода 2026-2027 година. Срокът за подаване на документи е 15.10.2025 г. Досега начело на тима бяха Кристина Илиева и Жанина Иванова.

#художествена гимнастика

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
3
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
4
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език
5
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под...
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
6
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за...

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Художествена гимнастика

Боряна Калейн дебютира като треньор
Боряна Калейн дебютира като треньор
Бижуто, в което Кабаева подготвя бъдещите звезди в художествената гимнастика Бижуто, в което Кабаева подготвя бъдещите звезди в художествената гимнастика
Чете се за: 04:02 мин.
Над 500 гимнастички са подали заявка за международен турнир на КХГ Левски Над 500 гимнастички са подали заявка за международен турнир на КХГ Левски
Чете се за: 02:15 мин.
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО) "Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
14281
Чете се за: 00:25 мин.
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и мотивирана за по-големи успехи Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и мотивирана за по-големи успехи
8287
Чете се за: 03:07 мин.
Христо Стоичков, Илиан Илиев и Стилияна Николова в "Арена спорт" Христо Стоичков, Илиан Илиев и Стилияна Николова в "Арена спорт"
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Делото "Дебора": Обвиненият Георги не бил виновен, тя изпитва страх
Делото "Дебора": Обвиненият Георги не бил виновен, тя...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Благомир Коцев преди влизането в съдебната зала: Благодаря ви за подкрепата! Благомир Коцев преди влизането в съдебната зала: Благодаря ви за подкрепата!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков" НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства (СНИМКИ И ВИДЕО) Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Емил Кошлуков към СЕМ: Спрете фарса
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Албания назначава министър с изкуствен интелект
Чете се за: 00:40 мин.
По света
В навечерието на 15 септември: Дъжд или слънце ще съпроводи учениците?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ