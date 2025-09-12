От федерацията по художествена гимнастика обявиха имената на националните състезателки за следващия сезон

От Българската федерация по художествена гимнастика обявиха имената на 11 състезателки, които ще бъдат в състава на националния отбор жени индивидуално за следващия сезон. Те бяха утвърдени от Управителния съвет.

На централизирана подготовка ще бъдат Стилияна Николова, Ева Брезалиева, Дара Малинова, Дара Стоянова, Яница Динева, Олександра Шалуева, Анастасия Калева и Алекса Рашева. Никол Тодорова, Деница Минкова и Ивайла Горанова ще тренират децентрализирано.

Стилияна Николова спечели пет медала на световното първенство в Бразилия в края на август, след като стана втора в многобоя и отборно, втора на обръч и на лента, както и трета на бухалки.

Междувременно федерацията обявява конкурс за старши треньор на национален отбор девойки ансамбъл за периода 2026-2027 година. Срокът за подаване на документи е 15.10.2025 г. Досега начело на тима бяха Кристина Илиева и Жанина Иванова.