От лондонското метро предупредиха пътниците да проверяват за движението на влаковете

Ползващите лондонското метро бяха предупредени да проверят какво е състоянието по линиите преди да пътуват тази седмица, тъй като започналата вчера 5-дневна стачка почти ще парализира движението. Серията от стачки означава, че до петък сутринта почти няма да се движат влакове на метрото.

Опасенията, че стачните действия в метрото могат да натоварят другите видове транспорт в столицата, се оправдаха тази сутрин, защото се наблюдават големи опашки за автобуси, а улиците са необичайно пълни с велосипедисти и мотоциклетисти, предпочели да решат транспортните си проблеми по този начин.

До 5-дневната стачка се стигна след като синдикатът RMT не прие направеното предложение за увеличение на заплащането и отхвърли молбите за прекратяване на стачните действия. Служителите на метрото освен това искат намаляване на работната седмица от 35 на 32 часа. Властите отхвърлиха като "несъстоятелни" исканията на синдиката. По груби изчисления в стачките участват около 10 000 работници.