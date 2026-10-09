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От НЗОК установиха над 1 млн. евро неоснователно получени суми в аптеки

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От НЗОК установиха над 1 млн. евро неоснователно получени суми в аптеки
Снимка: БТА
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Над 1 млн. евро неоснователно получени суми установи НЗОК при проверки в 21 аптеки на територията на РЗОК в 12 области, съобщиха от Здравната каса. В проверките са участвали и ДАНС, "Икономическа полиция" и представители на Министерството на здравеопазването.

Става дума за отпуснати лекарствени продукти, при които липсва съвпадение между национален номер на лекарствен продукт и продуктовия код.

Във връзка с установените нарушения и получените без правно основание суми е изискана допълнителна техническа информация от „Информационно обслужване“ и за 2025 г.

Българският фармацевтичен съюз и притежателите на разрешително за употреба на лекарствените продукти предприемат конкретни действия за предстоящо въвеждане на контрола в реално време, с цел недопускане на подобни случаи, допълват от НЗОК.

#неоснователно получени суми #над 1 млн. евро #аптеки #НЗОК #проверка

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