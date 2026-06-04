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От понеделник отново отваря врати детската млечна кухня в Смолян, затворена заради административен казус

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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Чете се за: 01:40 мин.
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От понеделник отново отваря врати детската млечна кухня в Смолян, затворена заради административен казус
Снимка: илюстративна
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Единствената детска млечна кухня в Смолян остава затворена заради административен казус, свързан с регистрацията ѝ по Закона за храните. От общината уверяват, че няма нарушения на хигиенните изисквания или проблеми с качеството на храната.

„Констатациите са за много добро състояние на кухнята“, заяви заместник-кметът на Смолян Марин Захариев.

По думите му при проверка на Българската агенция по безопасност на храните е установено, че в един обект са регистрирани двама оператори – общината и детската градина, към която функционира кухнята.

„Попаднахме в административен казус. Не може в един обект да има двама оператори“, посочи Захариев.

От общината вече работят по решение и обмислят преместване на дейността в друга регистрирана кухня.

„Имаме над 100 деца, които се изхранват от детската кухня. Прекрасни отзиви от всички родители. Ще изправим този казус“, увери заместник-кметът.

Очакванията са услугата да бъде възстановена още от началото на следващата седмица, като бъде преместена в детска градина "Буратино".

„Извинявам се за тези 3-4 дни, в които преустановихме услугата“, каза още Марин Захариев.

#административен казус #детска кухня #Смолян

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