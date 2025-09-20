Отбор Европа поведе след първия ден на Лейвър къп

Европа дръпна на Света с 3-1 точки след първия ден на демонстративната отборна надпревара Лейвър къп, която тази година се провежда в Сан Франциско, САЩ.

В откриващия двубой на сингъл норвежецът Каспер Рууд се справи с американския гигант Райли Опелка след 6:4, 7:6(4). Последва драматичен успех на Якуб Меншик над Алекс Микелсен с 6:1, 6:7(3), 10-8, преди Света да запише първа точка с победата на Жоао Фонсека над Флавио Коболи с 6:4, 6:3.

В последния мач от програмата шампионът от US Open Карлос Алкарас и Меншик взеха мача на двойки с американското дуо Тейлър Фриц/Микелсен след 7:6(7), 6:4.

Във втория ден Александър Зверев излиза срещу Алекс де Минор, Холгер Руне играе с Франсиско Серундоло, а Алкарас се сблъсква с Фриц. Двубоят на двойки е между Рууд/Руне и Де Минор/Микелсен.

Европа спечели пет от предишните седем издания на Лейвър Къп. Победител става отборът, който пръв стигне до 13 точки.