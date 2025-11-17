Отборите на България завършиха с убедителни победи на турнира на ФИБА в Косово

Отборите на България завършиха с убедителни победи представянето си в турнира по програмата YDF на ФИБА в Косово. 14-годишните ни момичета и момчета се наложиха над връстниците си от Северна Македония в последния ден от надпреварата по програмата за развитие на европейската централа.

Момичетата бяха повече от категорични с 81:28.

Кристина Бозова бе най-резултатна с 19 точки. Тя направи и 6 асистенции и 5 отнети топки в мача. С12 се отличи капитанът Леа Миланова, а 10 добави Полина Бурдашева.

Така избраничките на Кирил Петров и Теодора Бозова завършват турнира с по две победи и две загуби.

Успехът на момчетата бе малко по-малко изразителен, но все така убедителен. Селекцията на Николай Николов спечели с 98:55, като си тръгна от Косово само с една загуба – от Турция.

Николов направи промени в стартовия състав и даде шанс на нови момчета да започнат мач, а те не разочароваха. Дори като резерва Димитър Гавалюгов показа точен мерник и завърши с 18 точки. Капитанът Даян Симеонов вкара 14, а с 13 като титуляр се включи Рони Муса. Дариан Цянов и Филип Филипов вкараха по 10 точки.