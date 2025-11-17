БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отборите на България завършиха с убедителни победи на турнира на ФИБА в Косово

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Момичетата надиграха тима на Северна Македония с 81:28, а момчетата записаха успех с 98:55.

Отборите на България завършиха с убедителни победи на турнира на ФИБА в Косово
Слушай новината

Отборите на България завършиха с убедителни победи представянето си в турнира по програмата YDF на ФИБА в Косово. 14-годишните ни момичета и момчета се наложиха над връстниците си от Северна Македония в последния ден от надпреварата по програмата за развитие на европейската централа.

Момичетата бяха повече от категорични с 81:28.

Кристина Бозова бе най-резултатна с 19 точки. Тя направи и 6 асистенции и 5 отнети топки в мача. С12 се отличи капитанът Леа Миланова, а 10 добави Полина Бурдашева.

Така избраничките на Кирил Петров и Теодора Бозова завършват турнира с по две победи и две загуби.

Успехът на момчетата бе малко по-малко изразителен, но все така убедителен. Селекцията на Николай Николов спечели с 98:55, като си тръгна от Косово само с една загуба – от Турция.

Николов направи промени в стартовия състав и даде шанс на нови момчета да започнат мач, а те не разочароваха. Дори като резерва Димитър Гавалюгов показа точен мерник и завърши с 18 точки. Капитанът Даян Симеонов вкара 14, а с 13 като титуляр се включи Рони Муса. Дариан Цянов и Филип Филипов вкараха по 10 точки.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
1
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист
2
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради...
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
3
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
4
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
5
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1...
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК
6
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
6
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...

Още от: Български баскетбол

Борислав Младенов се развихри за нова победа на Виена в Австрия
Борислав Младенов се развихри за нова победа на Виена в Австрия
Таня Гатева: Още не сме си свършили работата Таня Гатева: Още не сме си свършили работата
Чете се за: 01:17 мин.
Силен Везенков и седем поред за Олимпиакос в Гърция Силен Везенков и седем поред за Олимпиакос в Гърция
Чете се за: 02:27 мин.
НБЛ: Балкан - Черно море (ГАЛЕРИЯ) НБЛ: Балкан - Черно море (ГАЛЕРИЯ)
Балкан намери печелившата формула срещу Черно море в трилър Балкан намери печелившата формула срещу Черно море в трилър
Чете се за: 04:25 мин.
Баскетболистките Борислава Христова и Карина Константинова, които оставят сърцата си на терена Баскетболистките Борислава Христова и Карина Константинова, които оставят сърцата си на терена
Чете се за: 08:37 мин.

Водещи новини

ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика
ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл" Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл"
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Денонощни патрули в Карлово заради забелязаната мечка
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Произведени в ЕС оръжия подхранват конфликта в Судан
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам...
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ