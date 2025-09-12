БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отборите на Венецуела и Перу остаха без треньори заради провала в квалификациите за Мондиал 2026

Спорт
Отборите на Венецуела и Перу остаха без треньори заради провала в квалификациите за Мондиал 2026
Снимка: БТА
Венецуела уволни селекционера Фернандо Батиста, след като мъжкият национален отбор отново не успя да се класира за световното първенство през 2026 г.

Венецуела, единственият южноамерикански тим, който никога не е участвал на Мондиал, стигна до последния кръг на квалификациите, нуждаейки се от победа над Колумбия, за да си осигури седмото място в класирането, което дава право на участие в плейофите.

Но отборът на Батиста загуби с 3:6, а Боливия победи Бразилия с 1:0, за да си осигури място в плейофите.

Футболната федерация на Венецуела заяви, че 55-годишният Батиста, който прекара 20 месеца начело, е уволнен "поради факта, че целите в този цикъл не бяха постигнати".

Перу освободи селекционера Оскар Ибанес, след като отборът завърши девети в световните квалификации, в които участваха десет държави.

58-годишният Ибанес, който беше назначен за временен треньор след уволнението на Хорхе Фосати, спечели само един от шестте си мача начело. Перу за последно игра на Световно първенство през 2018 година.

Аржентина, Бразилия, Еквадор, Уругвай, Колумбия и Парагвай се класираха за Мондиала следващото лято.



