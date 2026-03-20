7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Отборите във Формула 1 искат спешни промени в квалификациите

Състезанията получават висока оценка след новите правила, но квалификационният формат предизвиква сериозни критики

Снимка: AP Photo
Ръководителите на отборите във Формула 1 обсъдиха ефекта от новите технически правила след първите два старта за сезона - в Австралия и Китай, като изразиха различни мнения за отделните елементи от уикендите.

Според информация от срещата, тимовете са единодушни, че състезанията отговарят на очакванията и дори поставят висок стандарт по отношение на зрелището на пистата. Новите регулации са допринесли за повече битки и интересни ситуации, което е било добре прието и от феновете.

Съвсем различна обаче е оценката за квалификациите. Както отборите, така и пилотите са изразили недоволство от начина, по който новите правила влияят на бързите обиколки. В Мелбърн и Шанхай се е стигнало до ситуации, в които състезателите трябва да намаляват газта по-рано преди завоите и да използват инерцията на болида, за да се оптимизира използването на енергията.

Това на практика ограничава възможността за класически обиколки на пълна газ, което според участниците в шампионата влияе негативно както на представянето, така и на зрелищността в квалификационните сесии.

Очаква се отборите да предложат конкретни промени в правилата, които да върнат агресивния стил на каране в квалификациите, след което окончателното решение ще бъде взето от Международната автомобилна федерация (ФИА).

За предстоящото Гран при на Япония на пистата "Сузука“ в края на март няма да има промени, но паузата през април, вследствие на отменените стартове в Бахрейн и Саудитска Арабия, ще бъде използвана за анализ и евентуални корекции в регламента.

#Формула 1 сезон 2026 #Квалификации #промени

