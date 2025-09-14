Откраднаха новоизлюпени костенурки от Спасителния център в село Баня

Откраднаха новоизлюпени костенурки от единствения Спасителен център у нас в несебърското село Баня. Това съобщиха от управата на Центъра в социалните мрежи. Кражбата е извършена през нощта на 10 срещу 11 септември, а откраднатите костенурки са 20 на брой от пет различни вида.

"Моля, ако някъде в интернет срещнете да се продават новоизлюпени костенурки (около 5 см.) от видовете Geochelone elegans, Stygmochelys pardalis, Centrochelys sulcata, Malacochersus tornieri и Astrochelys radiata изпратете информация, за да направим проверка", заявяват от управата на Спасителния център.

От центъра имат съмнение, че костенурките са били откраднати от посетител, който е бил при тях. Подаден е и сигнал в полицията.