Откриха над килограм кокаин в имот във Варна, пласьорът е задържан в Разградско

47-годишен пласьор на кокаин от Варна е задържан при специализирана полицейска операция в Разградско. Той е бил спрян при пътна проверка в района на село Ушинци на 23 август. Полицейските служители претърсили автомобила и открили различни разфасовки с общо 30 грама бяло прахообразно вещество.

При полевия тест съдържанието на пликовете реагирало положително на кокаин, съобщават от ОДМВР-Разград. В хода на разследването криминалистите потърсили съдействие от варненските си колеги за установяване на имоти, обитавани от задържания. Така при извършените на 24 август съвместни действия на адрес в морския град били открити и иззети 1,185 килограма кокаин и над 6000 евро в различни банкноти.

Работата по случая продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Разград, която постанови 72-часова мярка „задържане под стража“.

Снимки: ОДМВР-Разград