Откриха обновената водопроводна мрежа в село Едрево

“Когато има управление, което иска да работи за българските граждани, резултатите не закъсняват. Доказателство за това е обновеният водопровод със средства от държавата в село Едрево”. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на откриване на проекта в населенето място в област Стара Загора.

По думите му все още има проблемни населени места и затова една от задачите на правителството е да реши тази криза.

“Вярвам, че българските граждани отчитат този факт и в следващите месеци ще имаме възможност да продължим тази инвестиционна програма”, каза още Иванов.

“Поздравявам кмета на община Николаево и неговия екип за работата им”, каза още Иванов.

От своя страна кметът благодари за съдействието на министъра и екипа на МРРБ и подчерта, че с инвестицията се разрешава проблем на повече от 15 години.

Гости на събитието бяха вицепремиерът Атанас Зафиров, заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, министърът на околната среда и водите Манол Генов, представители на местната власт.

Проектът за реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в село Едрево се осъществява по Инвестиционната програма за общински проекти на МРРБ, като завършеният етап е на стойност над 2 милиона лева.