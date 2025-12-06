БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да...
Чете се за: 03:00 мин.
И в Община Царево задействаха системата BG-Alert заради...
Чете се за: 01:22 мин.
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
Финансовото министерство публикува ревизираната...
Чете се за: 01:30 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в...
Чете се за: 01:22 мин.
Празнуваме Никулден!
Чете се за: 03:50 мин.
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Откриха обновената водопроводна мрежа в село Едрево

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Завършителният етап на проекта е на стойност над 2 милиона лева

Откриха обновената водопроводна мрежа в село Едрево
Слушай новината

“Когато има управление, което иска да работи за българските граждани, резултатите не закъсняват. Доказателство за това е обновеният водопровод със средства от държавата в село Едрево”. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на откриване на проекта в населенето място в област Стара Загора.

По думите му все още има проблемни населени места и затова една от задачите на правителството е да реши тази криза.

“Вярвам, че българските граждани отчитат този факт и в следващите месеци ще имаме възможност да продължим тази инвестиционна програма”, каза още Иванов.

“Поздравявам кмета на община Николаево и неговия екип за работата им”, каза още Иванов.

От своя страна кметът благодари за съдействието на министъра и екипа на МРРБ и подчерта, че с инвестицията се разрешава проблем на повече от 15 години.

Гости на събитието бяха вицепремиерът Атанас Зафиров, заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, министърът на околната среда и водите Манол Генов, представители на местната власт.

Проектът за реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в село Едрево се осъществява по Инвестиционната програма за общински проекти на МРРБ, като завършеният етап е на стойност над 2 милиона лева.

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте вечерната сесия на европейското първенство по плуване в малък басейн на живо по БНТ 3
1
Гледайте вечерната сесия на европейското първенство по плуване в...
Жребият за Мондиал 2026: Любопитни групи и амбициите на световните гиганти
2
Жребият за Мондиал 2026: Любопитни групи и амбициите на световните...
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
3
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите, бизнеса и правителството (ОБЗОР)
4
Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите,...
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
5
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
"Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на гръцките фермери
6
"Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
4
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
5
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Регионални

"Да споделим Никулден": Кулинарен благотворителен фестивал се проведе във Варна (СНИМКИ)
"Да споделим Никулден": Кулинарен благотворителен фестивал се проведе във Варна (СНИМКИ)
Гръцките фермери затвориха и ГКПП „Капитан Петко войвода - Орменион“ за тирове Гръцките фермери затвориха и ГКПП „Капитан Петко войвода - Орменион“ за тирове
Чете се за: 01:47 мин.
Държавата отпуска 61 млн. евро за транспорта на София, според Столична община обаче не стигат Държавата отпуска 61 млн. евро за транспорта на София, според Столична община обаче не стигат
Чете се за: 01:37 мин.
Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово
Чете се за: 00:45 мин.
Плуване в студени води на Никулден в Бургас Плуване в студени води на Никулден в Бургас
Чете се за: 00:55 мин.
Река Ропотамо вдигна опасно нивото си край с. Ново Паничарево (ВИДЕО) Река Ропотамо вдигна опасно нивото си край с. Ново Паничарево (ВИДЕО)
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
И в Община Царево задействаха системата BG-Alert заради очаквани нови валежи И в Община Царево задействаха системата BG-Alert заради очаквани нови валежи
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Гръцките фермери затвориха и ГКПП „Капитан Петко войвода - Орменион“ за тирове Гръцките фермери затвориха и ГКПП „Капитан Петко войвода - Орменион“ за тирове
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Преговорите САЩ - Украйна: Според Вашингтон сега всичко зависи от...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ