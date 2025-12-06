БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И в Община Царево задействаха системата BG-ALERT заради...
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Финансовото министерство публикува ревизираната...
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в...
Празнуваме Никулден!
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)
Държавата отпуска 61 млн. евро за транспорта на София, според Столична община обаче не стигат

Карина Караньотова
У нас
Заместник-кметът по транспорт и градска мобилност на София Виктор Чаушев предупреди за недостиг между 40 и 67 милиона евро

Държавата отпуска 61 млн. евро за транспорта на София, според Столична община обаче не стигат
Заместник-кметът по транспорт и градска мобилност на София Виктор Чаушев предупреди за недостиг между 40 и 67 милиона евро за градския транспорт. Той уточни, че преработеният държавен бюджет предвижда 61 милиона евро за транспорта. Те обаче не стигат. В план-сметката не са предвидени и 15 милиона евро за охрана на метрото. Така общината ще трябва да покрие около 50 милиона евро, което не включва увеличение на заплатите в сектор "Транспорт".

Иначе целите на Столична община са амбициозни. Тази година предстои най-мащабната подмяна на подвижен състав в последните 15 години. Заместник-кметът по транспорт и градска мобилност представи проектобюджета за 2026 г. на семинар в Правец, на който присъстваха кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, заместник-кметове, представители на администрацията на Столичната община, общински съветници, районни кметове.

Бюджетът за транспорт и градска мобилност включва подмяна на подвижен състав, включително планове за 100 нови трамвая, 75 нови тролейбуса и 50 електробуса и над 200 нови автобуса. Предвижда се финансиране от европейски програми и заеми. Изцяло ще бъде ремонтирано и депо “Банишора”, предвиждат се и ремонти на релсови трасета, спирки и тоалетните на служителите.

#Столична община #пари #държавата #транспорт

Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово
Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово
Плуване в студени води на Никулден в Бургас
Река Ропотамо вдигна опасно нивото си край с. Ново Паничарево (ВИДЕО)
Затвориха Прохода на Републиката
И в Община Царево задействаха системата BG-ALERT заради очаквани нови валежи
Задействана е системата BG-ALERT за няколко бургаски села
И в Община Царево задействаха системата BG-ALERT заради очаквани нови валежи
И в Община Царево задействаха системата BG-ALERT заради очаквани...
У нас
Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово
У нас
Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на държавата за следващата година
У нас
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на дневен ред
У нас
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
У нас
Блокада на "Кулата - Промахон" и от двете страни за...
У нас
Преговорите САЩ - Украйна: Според Вашингтон сега всичко зависи от...
По света
Бургас празнува - 14 000 порции риба и рибена чорба, концерти и...
У нас
