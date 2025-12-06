"Да споделим Никулден": Кулинарен благотворителен фестивал се проведе във Варна (СНИМКИ)

За 13-и път Никулден събра днес във Варна млади готвачи и професионалисти с благотворителна цел. Средствата от продажбата на специалитетите им са за Сдружението за подкрепа на лица с умствени затруднения в крайморския град. Основен организатор на кулинария благотворителен фестивал "Да споделим Никулден“ е Варненската туристическа камара в партньорство с Общината, Българската асоциация за кулинарна култура и Гранд мол.

През тази година фестивалът събра млади майстори от 12 училища в областите Варна, Добрич, Бургас и Търговище, посочиха съпредседателите на камарата Людмила Ненкова и проф. Стоян Маринов. Посетителите имаха възможност да си купят и от специалитетите на шефовете от 6 елитни ресторанта. В благотворителната инициатива се включиха младите майстори от Колежите по туризъм във Варна и в Бургас. Журито, което оценяваше кулинарните произведения, бе тричленно, с председател шеф Петър Йоргов.

Председателят на Управителния съвет на Сдружението за подкрепа на лица с умствени затруднения Мария Чанкова посочи, че благодарение на усилията и щедростта на участниците във фестивала през миналата година двата центъра на организацията вече разполагат с керамично ателие с пещ и грънчарско колело. Тя припомни, че единият от центровете е почасов, а другият – дневен. Те оказват подкрепа на повече от 80 семейства от Варна.