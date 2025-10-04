Открит бе обновеният градски стадион на Свиленград "Колодрума"

Изцяло обновеният градски стадион на Свиленград "Колодрума" бе официално открит с тържествена церемония днес. Спортното съоръжение бе реконструирано на три етапа с финансиране от Министерството на младежта и спорта, съфинансиране от Общината и по Националния план за възствановяване и устойчивост за около 1,5 милиона лева.

В хода на строителните работи на стадиона, строен през 50-те години на миналия век, са ремонтирани бани, тоалетни и зали, капацитетът на трибуните е увеличен с нови 1700 седящи места, приложени са мерки за енергийна ефективност с монтирането на фотоволтаична система и е инсталирано ново енергоспестяващо осветление.

"Обнoвeният cтaдиoн e caмo eднa, мaĸap и гoлямa ĸpaчĸa в изгpaждaнeтo нa cпopтнaтa инфpacтpyĸтypa нa Cвилeнгpaд. Това е пoлитиĸa, ĸoятo нашият eĸип cлeдвa нeoтĸлoннo, зa дa имa ĸъдe дa cпopтyвaт дeцaтa нa Cвилeнгpaд и дa pacтaт здpaви", каза кметът на града арх. Анастас Карчев.

Той припомни, че в общината има 18 спортни клуба, в които активно тренират 900 деца.

В края на тържеството малките футболисти от Футболен клуб „Свиленград 1921“ направиха демонстрационна тренировка под ръководството на своите треньори.