БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА U9 прекара цял ден на клубната база в Панчарево

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Децата тренираха под ръководството на старши треньора Христо Янев и обядваха заедно с футболистите от първия тим в клубния ресторант. 

ЦСКА U9 прекара цял ден на клубната база в Панчарево
Снимка: БТА
Слушай новината

В началото на месец ноември младите таланти на ЦСКА U9 триумфираха с първото място на престижния турнир "Fast Football" в град Костинброд. Отличното им представяне бе възнаградено с едно незабравимо преживяване - цял ден на клубната база в Панчарево.

Децата, водени от Калоян Радков, имаха уникалната възможност в края на миналата седмица да използват съблекалнята на своите идоли, да тренират под ръководството на старши треньора Христо Янев и да обядват заедно с футболистите от първия тим в клубния ресторант.

„Младите таланти на ЦСКА U9 преживяха вълнуващ и незабравим ден в клубната база в Панчарево.

В края на миналата седмица те стъпиха в съблекалнята на своите идоли, проведоха тренировка под ръководството на старши треньора Христо Янев и споделиха обяд с футболистите от първия отбор.

Един истински червен ден, изпълнен с емоции и вдъхновение!“, написаха от ЦСКА.

#ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
1
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
2
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик
3
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява...
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
4
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
5
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
6
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Български футбол

Българска съдийска бригада ще ръководи мач от женската Шампионска лига
Българска съдийска бригада ще ръководи мач от женската Шампионска лига
Националите по футбол до 15 г. стартираха приятелски турнир на УЕФА с победа Националите по футбол до 15 г. стартираха приятелски турнир на УЕФА с победа
Чете се за: 01:02 мин.
Гледайте мача България - Грузия НА ЖИВО по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте мача България - Грузия НА ЖИВО по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.
Димитър Димитров: Възможността да се изгради един сериозен отбор е голяма Димитър Димитров: Възможността да се изгради един сериозен отбор е голяма
Чете се за: 04:30 мин.
Александър Димитров: Рано или късно ще спрем да губим и ще започнем да печелим Александър Димитров: Рано или късно ще спрем да губим и ще започнем да печелим
Чете се за: 01:20 мин.
Стефан Велков: Можем да завършим годината подобаващо Стефан Велков: Можем да завършим годината подобаващо
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Съдът оправда Лена Бориславова по делото за документна измама Съдът оправда Лена Бориславова по делото за документна измама
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Бюджетната комисия прие за първо четене бюджета на общественото осигуряване Бюджетната комисия прие за първо четене бюджета на общественото осигуряване
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Глобален срив на "Cloudflare" направи недостъпни сайтове...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл",...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Бюджет 2026 влиза в НС: Парламентарните комисии обсъждат план-сметката
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Предлагат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ