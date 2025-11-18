ЦСКА U9 прекара цял ден на клубната база в Панчарево

Децата тренираха под ръководството на старши треньора Христо Янев и обядваха заедно с футболистите от първия тим в клубния ресторант.
В началото на месец ноември младите таланти на ЦСКА U9 триумфираха с първото място на престижния турнир "Fast Football" в град Костинброд. Отличното им представяне бе възнаградено с едно незабравимо преживяване - цял ден на клубната база в Панчарево.
Децата, водени от Калоян Радков, имаха уникалната възможност в края на миналата седмица да използват съблекалнята на своите идоли, да тренират под ръководството на старши треньора Христо Янев и да обядват заедно с футболистите от първия тим в клубния ресторант.
„Младите таланти на ЦСКА U9 преживяха вълнуващ и незабравим ден в клубната база в Панчарево.
В края на миналата седмица те стъпиха в съблекалнята на своите идоли, проведоха тренировка под ръководството на старши треньора Христо Янев и споделиха обяд с футболистите от първия отбор.
Един истински червен ден, изпълнен с емоции и вдъхновение!“, написаха от ЦСКА.