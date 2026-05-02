Откриване на мотосезона в София: мотористите настояват за промени в „Гражданска отговорност“ и повече пътна безопасност

Мотосезонът беше официално открит. Стотици мотористи преминаха с шествие по улиците на София. И тази година акцент е пътната безопасност. Мотошествието е с призив шофьорите да поглеждат в огледалата повече и да пазят мотористите. Те също поемат отговорност да спазват правилата за движение. Настояват и за преосмисляне на двойното увеличение на „Гражданската застраховка“, както и за отпадане на разсроченото плащане.

Мотористите са в стачна готовност. Те настояват „Гражданската отговорност“ да може да се плаща разсрочено, както и да може да се подновява за половин година. Следващата седмица по темата ще има среща в Комисията за финансов надзор.

От мотоорганизациите искат да им се обясни каква е причината за покачването на „Гражданската отговорност“, при положение че статистиката сочи, че инцидентите с мотористи са намалели.

Андрей Деянов – моторист: „Държавата може би се старае, силно се надяваме да ни помогне в предстоящата ни борба за намаляване на цените на „Гражданска отговорност“. Надяваме се и частните застрахователи да се включат в нашата инициатива.“

И докато от СДВР отчитат спад с близо 20% на пътнотранспортните произшествия с мотоциклети спрямо миналата година, броят на хората, които избират да се придвижват на две гуми, расте.

Маруся е една от тях. Тя кара мотор от две години.

Маруся - моторист: „Много емоция, много сбъднати мечти, забравяш за абсолютно всички проблеми и се чувстваш прекрасно.“ Георги Янчев – „София райдърс“: „Цялата идея е да излезем на пътя, хората да ни чуят, че сме в движение, да имат едно наум — призив малко да оставят телефоните, да поглеждат в огледалата.“

На събитието беше показан и стикер с чип. При инцидент, след сканиране с телефон, спешните екипи получават бърз достъп до здравното досие на пострадалия.