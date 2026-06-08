Отличен уикенд за българските таекуондисти на Grand Prix Roma и President’s Cup Europe

България спечели два медала при мъжете от President’s Cup Europe 2026 по таекуондо, който се проведе в Нюрнберг, Германия. Християн Георгиев и Стефан Стаменов спечелиха сребърни медали. Двамата българи изиграха изключително сериозни битки, в които показаха завидна класа, но малко не им достигна да се качат на най-високото място на почетната стълбичка. President’s Cup е едно от най-важните събития в световния календар, привличащо елитни състезатели от целия континент и служещо, като квалификационен турнир. Българският отбор на President’s Cup беше воден от Венцислав Соколов.

Изключителен успех за на President’s Cup Europe 2026 имаха българските кадети, спечелвайки пет медала - един златен, два сребърни и два бронзови. Борис Клечаров (ТК Нерон) – златен медал, Ивайло Петров (ТК Нерон) – сребърен медал, Владислав Кръстев (ТК Ахил) – сребърен медал, Никол Петрова (ТК Нерон) – Бронзов медал, Валентин Лазаров (ТК Нерон) – бронзов медал.

Отличните изяви на състезателите от ТК Нерон донесоха на клуба второ място в крайното отборно класиране, като единствено националният отбор на Турция завърши пред тях. Успехът на ТК Нерон беше постигнат под ръководството на треньора Милен Гочев, чиито състезатели изиграха ключова роля за българските успехи. Борис Клечаров, Владислав Кръстев и Ивайло Петров си осигуриха директна квота за Европейското първенство за кадети в края на годината.

Ценен опит на Grand Prix Roma 2026 по таекуондо

Непосредствено след President’s Cup Християн Георгиев замина за Рим, Италия, за участие в World Taekwondo Grand Prix – едно от най-престижните състезания, събиращо 32-мата най-добри състезатели в света. България беше представена също и от Станислав Митков, а отборът беше воден от треньора Фарзад Золгадри.

Изправени срещу световния елит и състезавайки се в по-високи категории, както Георгиев, така и Митков загубиха първите си срещи. Въпреки, че не успяха да продължат напред, участието им в Grand Prix ще им донесе безценен опит на световно ниво и ще допринесе за развитието им като международни състезатели.