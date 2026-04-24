Отлично начало за Себастиен Ожие на рали Канарски острови

Французинът Себастиен Ожие с Тойота оглавява класирането след първия състезателен ден на рали Канарски острови, пети кръг от сезона в Световния рали шампионат.

Световният шампион има преднина от 8.6 секунди пред шведа Оливер Солберг след изминаването на седем от общо 18 скоростни отсечки. На трета позиция, на 15.4 секунди изоставане, се движи британецът Елфин Еванс, като първите пет места се заемат изцяло от пилоти на Тойота.

Японецът Такамото Кацута, който води в генералното класиране на шампионата и бе начело след откриващия етап в четвъртък, в момента заема пето място с изоставане от 30.5 секунди спрямо Ожие.

Най-добре представящият се състезател извън отбора на Тойота е испанецът Дани Сордо с Хюндай, който се нарежда на шеста позиция.