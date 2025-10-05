Отмениха концерта на Роби Уилямс в Истанбул след протести

Британската попзвезда Роби Уилямс трябваше да изнесе първия си концерт в Истанбул на 7 октомври, но шоуто беше отменено от местните власти. Причината – протести от турски организации, които обвиниха певеца, че подкрепя Израел и че е „ционист“, заради еврейския произход на съпругата му Айда Фийлд, родена в Турция.

Организаторите обясниха, че решението е взето заради рискове за сигурността и общественото напрежение. Самият Роби публикува пост, в който написа, че е „съкрушен“ от случилото се:

„Последното, което бих искал, е феновете ми да бъдат в опасност. Сигурността им е най-важна за мен.“

Концертът трябваше да се проведе на открито в квартал Атакьой и да сложи финал на турнето му. Това щеше да е първото му голямо шоу в Истанбул – след успешните му участия в Бодрум през минали години.

Скандалът се разрази, след като турски медии припомниха, че майката на Айда е еврейка, а Уилямс често е споделял, че отглежда децата си в духа на еврейските традиции.

Въпреки всичко певецът подчерта, че обича Турция и се надява един ден да се върне на сцена там, „в по-спокойни времена“.