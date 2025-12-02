Отново пожар в Старото военно училище във Велико Търново

Пожар отново горя в Старото военно училище във Велико Търново. Огънят е избухнал около 23 часа снощи в един от корпусите на Старото военно училище в центъра на града, където се помещават Областна администрация, НАП, НОИ и други институции.

Хора, които са били в района забелязали пламъците и подали сигнал на телефон 112.

Незабавно пристигнали екипи на пожарната и полицията. На мястото на инцидента са били изпратени петима огнеборци с две пожарни.

„Благодарение на бързите действия на огнеборците, пожарът беше бързо овладян. Сградата е спасена. На местопроизшествието останаха пожарникари и криминалисти, за да извършат огледи и да следят да не се възпламени отново огнището“, обясни областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, която също е била на мястото на инцидента.

Предполага се, че пламъците са предизвикани от клошари, които се подвизават в изоставените сгради. Вероятно в злополучната вечер са палили огън, за да се топлят и пламъците са обхванали постройката.

Това е втори голям пожар в сградата в рамките на няколко месеца. Предполагаше се, че и пожарът през лятото също предизвикан от бездомници, които са се самонастанили там.