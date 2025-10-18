Овечкин се отчете с първия си гол за новия сезон в НХЛ

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вижте обощение на срещите от изминалата нощ в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Вашингтон Кепиталс, Александър Овечкин
Снимка: БТА
Слушай новината

Александър Овечкин вкара 898-ия гол в кариерата си, а Дилан Стром записа две попадения и две асистенции при победа на Вашингтон Кепиталс с 5:1 срещу Минесота Уайлд в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Овечкин, който подаде на Стром за първия гол на центъра, заби първата си шайба за сезона за 3:1 при изминали 79 секунди от последната третина. За Капс се разписаха още Алексей Протас и Том Уилсън, а отборът отстреля Уайлд с 45-14. Логан Томпсън направи 13 спасявания при четвъртата поредна победа на Вашингтон.

Филип Густавсон направи 40 спасявания и Маркус Йонахсон отбеляза единственото попадение за Уайлд, които загубиха за трети път в първите си пет мача от началото на сезона.

Ник Шмалц записа втори хеттрик в кариерата си и добави асистенция при победа на Юта Мамът с 6:3 срещу Сан Хосе Шаркс в Солт Лейк Сити. Нападателят бе точен два пъти в първата третина и добави трета шайба за 4:2 в последната част.

Клейтън Келър завърши с гол и три асистенции, а останалите попадения за Мамът бяха дело на Лиъм О'Брайън и Майкъл Каркони. Карел Веймелка направи 18 спасявания и допусна голове срещу Маклин Селебрини, Джеф Скинър и Тайлър Тофоли. Шаркс загубиха и четвъртия си мач от старта на сезона.

Дилан Ларкин вкара 1:24 минути преди края на продължението и Детройт Ред Уингс спечели с 2:1 срещу Тампа Бей Лайтнинг. Аксел Сандин-Пелика бе точен за домакините с дебютния си гол в НХЛ на старта и Ларкин записа асистенцията, с което завърши и петия мач на Детройт тази есен с поне една точка.

Джон Гибсън отрази 31 удара за Детройт и допусна гол само срещу Джей Джей Моузър, който изравни 3:43 минути преди края на редовното време. Андрей Василевски спря 29 удара за Лайтнинг.

Брок Баузър вкара единствения гол при дузпите и Ванкувър Канъкс спечели с 3:2 срещу Чикаго Блекхоукс, продължавайки серията на канадците срещу американците до 11 поредни мача. Джейк ДеБръск и Макс Сасън бяха точни за Канъкс, а за Блекхоукс се разписаха Райън Донато и Тайлър Бертуци.

