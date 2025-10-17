Ожие запази лидерството си след втория ден на Рали Централна Европа

Себастиен Ожие води след втория ден на Рали Централна Европа, което се провежда в Германия, Австрия и Чехия, 12-ти кръг от световното първенство по автомобилизъм на различни настилки.

Французинът от отбора на Тойота финишира първи след днешните шест специални отсечки. Осемкратният световен шампион изпревари своя съотборник Кале Рованперя (Финландия) с 0.6 секунди.

На трета позиция до момента е Елфин Еванс, също с Тойота. Британецът е на 28.9 секунди зад Ожие. Миналогодишният победител От Тенак (Естония, Хюндай) се нареди на четвъртата позиция.

В събота ще бъдат изминати още шест специални отсечки, а в неделя е финалът на състезанието.

Начело в генералното класиране е Себастиен Ожие с 224 точки, пред Елфин Еванс, който има две по-малко.