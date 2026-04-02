Папа Лъв XIV ще води първата си великденска служба на Велики четвъртък

Папа Лъв XIV днес ще води първата от великденските служби на Велики четвъртък в Рим и Ватикана, предаде ДПА. Това ще бъде първият католически Великден на Лъв Четиринадесети като папа след смъртта на папа Франциск на Светли понеделник след Великден миналата година.

В базиликата „Св. Йоан Латерански“ („Сан Джовани ин Латерано“) – катедралата на Римската епархия – папата планира да измие краката на 12 свещеници в знак на смирение. Неговият предшественик вместо това посещаваше римски затвор, за да измие краката на затворници.

За разлика от Франциск, папа Лъв възобновява различни традиции на католицизма. Първият американец, който оглави Католическата църква, която има 1,4 млрд. последователи, се очаква лично да носи голям кръст по време на Кръстния път на Разпети петък в Колизеума.

В неделя той за първи път ще произнесе традиционното обръщение „Urbi et Orbi“ („Към града и света“) пред десетки хиляди вярващи на площад „Св. Петър“ във Ватикана.

Папа Франциск почина през април миналата година на 88-годишна възраст.

Според Евангелията Исус Христос споделя последната си вечеря със своите дванадесет апостоли в навечерието на разпятието си, на Велики четвъртък. Като израз на смирение Исус измива нозете на учениците си – жест, който и днес се възпроизвежда символично в някои християнски църкви.

На Разпети петък той е осъден на смърт и разпънат на кръст. Събитията от последните часове от живота му се припомнят чрез Кръстния път, който проследява страданията и разпятието му.

Великден отбелязва вярата във възкресението на Исус на третия ден след разпятието – централно събитие в християнството, припомня ДПА.