Парагвай обяви национален празник след сензацията срещу Германия

Президентът на Парагвай Сантяго Пеня обяви вторник за национален празник след историческата победа на националния отбор над Германия на световното първенство по футбол.

Южноамериканците поднесоха една от най-големите сензации на Мондиал 2026, след като елиминираха Бундестима след изпълнение на дузпи и се класираха за осминафиналите.

"Днес цяла една държава празнува. Това е празник за победата на отбор, който представлява най-дълбоката част от нашата идентичност – упоритостта, вярата и силата на хората, които никога не се отказват. Правителството не може да остане безразлично към този невероятен успех. Необходимо е да улесним събирането на всички парагвайци, за да отпразнуваме този исторически ден“, написа Пеня в социалната мрежа X.

В публикувания указ се посочва, че успехът на Парагвай е много повече от спортно постижение и има значение за националното самочувствие на страната.

Парагвай стана втората южноамериканска държава, която обявява празничен ден след победа над Германия на този Мондиал. По-рано президентът на Еквадор Даниел Нобоа направи същото след успеха на своя отбор с 2:1 срещу Бундестима в груповата фаза.

На осминафиналите Парагвай ще се изправи на 4 юли срещу победителя от двубоя между Франция и Швеция.