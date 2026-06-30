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Парагвай обяви национален празник след сензацията срещу Германия

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Спорт
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Президентът Сантяго Пеня посочи победата на "гуараните“ като исторически момент, който обединява цялата страна

Парагвай обяви национален празник след сензацията срещу Германия
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Президентът на Парагвай Сантяго Пеня обяви вторник за национален празник след историческата победа на националния отбор над Германия на световното първенство по футбол.

Южноамериканците поднесоха една от най-големите сензации на Мондиал 2026, след като елиминираха Бундестима след изпълнение на дузпи и се класираха за осминафиналите.

"Днес цяла една държава празнува. Това е празник за победата на отбор, който представлява най-дълбоката част от нашата идентичност – упоритостта, вярата и силата на хората, които никога не се отказват. Правителството не може да остане безразлично към този невероятен успех. Необходимо е да улесним събирането на всички парагвайци, за да отпразнуваме този исторически ден“, написа Пеня в социалната мрежа X.

В публикувания указ се посочва, че успехът на Парагвай е много повече от спортно постижение и има значение за националното самочувствие на страната.

Парагвай стана втората южноамериканска държава, която обявява празничен ден след победа над Германия на този Мондиал. По-рано президентът на Еквадор Даниел Нобоа направи същото след успеха на своя отбор с 2:1 срещу Бундестима в груповата фаза.

На осминафиналите Парагвай ще се изправи на 4 юли срещу победителя от двубоя между Франция и Швеция.

#Сантяго Пеня #Национален отбор на Парагвай по футбол #Мондиал 2026

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