Paramount получи зелена светлина за придобиването на Warner Bros. Discovery

Paramount е постигнала споразумение с група американски щати, което разчиства пътя към придобиването на Warner Bros. Discovery. Сделката ще създаде холивудска империя, обхващаща телевизията, новините и киното, предаде АФП.

Paramount, ръководена от Дейвид Елисън, чието изключително богато семейство има връзки с президента на САЩ Доналд Тръмп, спечели през февруари наддаването за активи, сред които Warner Bros. Pictures, Си Ен Ен и стрийминг платформата HBO Max.

Администрацията на Тръмп одобри сделката през юни, без да поиска промени в бизнеса на компаниите. Впоследствие 12 американски щата заведоха дело с искане сделката да бъде блокирана.

Paramount изпревари Netflix в наддаването, като финансирането включва по данни на медиите около 24 млрд. долара капитал от суверенни фондове на Саудитска Арабия, Катар и Абу Даби. Бащата на Дейвид Елисън - милиардерът и основател на Oracle Лари Елисън - е осигурил финансиране и ключова гаранция за сделката.

Опозицията в киноиндустрията предупреди, че обединената компания може да съкрати работни места и да намали броя на филмите, произвеждани всяка година. Групи от новинарския сектор изразиха опасения, че независимостта на Си Ен Ен може да бъде застрашена.

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Paramount заплаши да напусне Калифорния, ако главният прокурор на щата Роб Бонта не преговаря за прекратяване на делото. В жалбата си 12-те щата твърдят, че обединената компания ще контролира около 27% от разпространението на филми с широко кинопоказване и сходен дял от лицензирането на базови кабелни канали.

Калифорния оглави делото, към което се присъединиха Аризона, Колорадо, Кънектикът, Масачузетс, Минесота, Невада, Ню Джърси, Ню Мексико, Ню Йорк, Орегон и Вашингтон.

Европейският съюз даде зелена светлина на сливането, след като Paramount прие определени отстъпки.

Четири щата - Масачузетс, Ню Йорк, Кънектикът и Минесота - в крайна сметка са решили да не продължават съдебната битка без Калифорния, съобщава Bloomberg. Те са постигнали независими редакционни съвети за CBS News и CNN, а според изданието условията включват и финансова санкция, ако Paramount не пуска по 30 филма годишно в кината.