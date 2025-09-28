Пари Сен Жермен се завърна на победния път срещу Оксер

Иля Забарни и Лукас Бералдо се разписаха за победата на Пари Сен Жермен с 2:0 над Оксер в мач от шестия кръг на френската Лига 1.

Украинецът даде преднина на шампионите в 32-та минута с воле към далечната греда, след като получи топката от Витиня. Минути по-рано стражът на гостите Донован Леон отрази удари от добри положения на Ле Канг-ин и Хвича Кварацхелия.

След почивката бе точен и Бералдо, който се разписа за крайното 2:0 след центриране на Сени Маюлу.

"Хубавото е, че успяхме да се върнем на шампионския път. Важно беше да спечелим и го направихме с добра игра. Радвам се и за това, че отбелязах едно от попаденията тук, на "Парк де Пренс". Това беше първият ми гол за отбора и съм доволен", заяви Забарни за Ligue 1+.

Пари Сен Жермен е лидер в класирането с 15 точки и три пред Марсилия, Монако, Олимпик Лион и Страсбург. Лион може да изравни шампионите с победа над Лил, който пък е с още две точки пасив.