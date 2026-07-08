Париж затяга мерките за сигурност преди четвъртфинала между Франция и Мароко

Френските власти предприемат безпрецедентни мерки за сигурност преди четвъртфиналния сблъсък между Франция и Мароко на Световното първенство. Срещата е определена като високорискова, а в Париж вече е в сила специален план за предотвратяване на безредици и сблъсъци.

Префектурата на полицията ще използва дронове за наблюдение на ключови райони в столицата, а около булевард "Шанз-Елизе“ ще бъде разположено засилено полицейско присъствие. Част от търговските обекти вече са обезопасили витрините си, за да предотвратят евентуални вандалски прояви и грабежи.

Властите забраниха използването на пиротехнически средства и фойерверки, а няколко метростанции в централната част на Париж ще останат затворени през цялата вечер с цел ограничаване на големите струпвания на фенове.

Причина за повишената готовност са и събитията от Световното първенство през 2022 година. След полуфинала между Франция и Мароко тогава във Франция бяха извършени над 260 ареста, като повече от 160 от тях бяха в Париж.

Допълнително напрежение създава и многобройната мароканска общност във френската столица. По официални данни в района на Париж живеят около 300 000 души с марокански произход, а в цяла Франция броят им надхвърля 2 милиона.

От полицията подчертават, че целта на засилените мерки е четвъртфиналът да премине спокойно и футболният празник да не бъде помрачен от инциденти извън терена.