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"Парк фест" в София: Безспирно забавление с много награди и музика

от БНТ , Източник: БГНЕС
13:08, 04.10.2020
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
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Безспирно забавление с много награди и музика. Така Монти - водещ и участник във фестивала отговаря на въпроса какво е "Парк фест" в София, предаде репортер на БГНЕС.

Организаторите съобщават, че прекрасните емоции под открито небе продължават с "Парк фест". Днес е последният ден в просторния парк "Студентски", който е озарен от добро настроение, хубава българска музика, вкусна храна, отлично пиво, живописна арт зона, внушителен лунапарк и спортни забавления.

Входът е свободен за всички посетители и днес до 20 ч.

"Фестивал в парка, това е "Парк фест" – много приятно, много забавно, с много игри и много забавления и много награди", обобщи днес Монти. Той каза, че лунапаркът е най-големият пътуващ такъв в България с най-голямото виенско колело у нас.

"Днес е последният ден, тук сме до 22-23 ч., всичко ще бъде вълшебно", обеща той.

Снимки: БГНЕС

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