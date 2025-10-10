БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Парламентът обсъжда на второ четене промените в закона за спецслужбите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

Осем министри ще отговарят на депутатски въпроси в рамките парламентарния контрол

живо осем министри отговарят депутатски въпроси рамките парламентарния контрол
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Парламентът ще обсъди днес на второ четене промени в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и в Закона за специалните разузнавателни средства (СРС), решиха депутатите. Двете точки бяха включени в дневния ред тази сутрин след консултации на председателски съвет.

След приключването на разглеждането им ще започне парламентарният контрол, който ще продължи три часа.

Осем министри ще отговарят на въпроси и питания на депутати в рамките на днешния парламентарен контрол. В него ще участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министрите Манол Генов, Иван Иванов, Георг Георгиев, Даниел Митов, Красимир Вълчев, Силви Кирилов и Мариан Бачев, съобщи председателят на Народното събрание Наталия Киселова в края на вчерашното пленарно заседание.

# Народно събрание #парламентарен контрол

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
1
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
2
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
3
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
4
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Кметът на Несебър: Общината работи активно за преодоляване последствията от наводненията
6
Кметът на Несебър: Общината работи активно за преодоляване...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Политика

Депутатите приеха промените в законите за ръководителите на службите
Депутатите приеха промените в законите за ръководителите на службите
Президентът Радев от Естония привества мирния план за Газа Президентът Радев от Естония привества мирния план за Газа
Чете се за: 01:20 мин.
Росен Желязков: Държавата е готова да помогне на София за кризата с боклука Росен Желязков: Държавата е готова да помогне на София за кризата с боклука
Чете се за: 01:17 мин.
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие
Чете се за: 05:07 мин.
Дори след сагата с камионите на Роби Уилямс: Нито един служител на ДАИ не е уволнен заради корупция Дори след сагата с камионите на Роби Уилямс: Нито един служител на ДАИ не е уволнен заради корупция
Чете се за: 02:52 мин.
Атанас Атанасов, БСП-ОЛ: Кризата с боклука в София е резултат от грешни политически решения Атанас Атанасов, БСП-ОЛ: Кризата с боклука в София е резултат от грешни политически решения
Чете се за: 04:32 мин.

Водещи новини

ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у нас
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у нас
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Елените седмица след потопа - поглед с дрон (СНИМКИ) Елените седмица след потопа - поглед с дрон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Фермерски протест пред сградата на ЕК в София (СНИМКИ) Фермерски протест пред сградата на ЕК в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Софийският градски съд ще решава за ареста на Благомир Коцев
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Армията на Израел се изтегля от Газа, кабинетът на Нетаняху одобри...
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ