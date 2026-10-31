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Първа лига: Локомотив Пловдив - Лудогорец 0:2 (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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15:23, 31.10.2026
Спорт
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Снимки: Startphoto.bg
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#Първа лига 2026/2027
#ПФК Локомотив Пловдив
#ПФК Лудогорец
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