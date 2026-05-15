Първата голяма панда, родена в Индонезия, е в добро здраве

Източник: БТА
Снимка: БТА
Първият екземпляр от вида Голяма панда, роден в Индонезия, не спря да се движи, докато ветеринарни лекари преглеждаха слуха и зрението му, пише Асошиейтед прес в репортаж от Джакарта. Медиците потвърдиха, че пухкавото мече се развива отлично и е в превъзходно здраве преди официално да бъде представено пред публика по-късно този месец.

Мечето Сатрио Виратама, наричано галено Рио, вече прави първите си самостоятелни крачки, катери се по майка си и дори е започнало да похапва бамбукови пръчки. Едва на 169 дни Рио вече тежи 10 килограма.

Ветеринарните лекари следят отблизо неговото развитие, за да преценят доколко успешно ще се адаптира към шума и тълпите по време на официалното си представяне в индонезийския зоопарк Таман сафари край столицата Джакарта.

д-р Бонгот Хуасо Мулия: „Важно е да отбележим, че всички сетива на Рио са развити – той вече се ориентира в средата си, преценява ситуациите и се адаптира към присъствието на хора и околния шум. Ще го подготвяме за срещата с публиката постепенно.“

Според Мулия пандата расте по-бързо от очакваното, особено що се отнася до растежа на зъбите.

Рио е роден на 27 ноември. Майка му Ху Чун и баща му Цай Тао са на 15 години. Двойката пристигна в Индонезия през 2017 г. като част от 10-годишно партньорство с Китай за опазване на пандите. Те живеят в специално изградено за тях място в парка, разположен на около 70 километра от столицата в Сисаруа, провинция Западна Ява.

Двете възрастни панди имат много фенове в Индонезия, а раждането на Рио предизвика истински възторг. Докато почитателите на мечето с нетърпение чакат да го видят на живо, в социалните мрежи не спират молбите за по-бърза среща с пандата.

Трите панди обитават триетажен храм, известен като „Двореца на пандите“, разположен на хълм сред площ от близо 5000 квадратни метра. Комплексът е оборудван с асансьор, помещения за сън, медицински център и зони за игра на открито и закрито.

Името на Рио е символ на надеждата, устойчивостта и общата мисия на Индонезия и Китай за опазване на застрашените видове. Пандите са неофициалният талисман на Китай, а предоставянето им на чуждестранни зоологически градини отдавна се приема като инструмент на „меката сила“, известен като „дипломация на пандите“.

Снимки: БТА

Големите панди се размножават трудно, поради което всяко новородено се посреща с изключителен ентусиазъм. В естествена среда са останали по-малко от 1900 екземпляра, обитаващи единствено някои китайски провинции.

Рио е заченат чрез изкуствено осеменяване. Освен принос към популацията, той носи и нови генетични данни, които ще подпомогнат научните изследвания както в Индонезия, така и в Китай, заяви директорът на парка Асуин Сумампау.

„Това е моментът, за който се подготвяхме дълго – една малка, но значима победа, тъй като успяхме да постигнем размножаване при вид с изключително сложна репродуктивна биология. Само си представете: през последните две години не бе регистрирано нито едно раждане на панда в центровете за опазване на животните извън естествената среда по света. „Таман сафари“ успя да постигне именно това“, заяви Сумампау.

