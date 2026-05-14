20 години след премиерата: Гийермо дел Торо с реставрирана версия на „Лабиринтът на фавна“ в Кан

Режисьорът Гийермо дел Торо се завърна на кинофестивала в Кан 20 години след премиерата на лентата „Лабиринтът на фавна“, представяйки реставрирана версия на филма, предаде Асошиейтед прес.

Дел Торо припомни, че през 2006 г. е пристигнал в Кан силно притеснен след трудна продукция и несигурност около успеха на филма. Прожекцията обаче завършва с 22-минутни аплодисменти на крака, което е и рекорд за фестивала.

Действието на „Лабиринтът на фавна“ се развива в Испания през 1944 г. и проследява историята на малката Офелия, изиграна от Ивана Бакеро, която открива мрачен фантастичен свят.

По думите на Дел Торо именно този филм е променил кариерата му. Той се отказва от предложения за големи холивудски продукции, за да реализира проекта, въпреки финансовите трудности и проблемите по време на снимките.

След премиерата си „Лабиринтът на фавна“ получава шест номинации за награда „Оскар“ и печели три статуетки - за операторско майсторство, сценография и грим.

Реставрираната версия на филма ще бъде показана отново в кината през октомври, пише още Асошиейтед прес.

