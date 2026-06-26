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Първи проверки по морето: 11 установени нарушения по плажове и в заведения

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 02:32 мин.
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Първи проверки по морето: 11 установени нарушения по плажове и в заведения
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Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите установиха за седмица 11 нарушения по плажове и заведения. Масираните проверки започнаха в началото на седмицата. Контролът е свързан с осигуряване на високо качество на туристическите услуги.

„Контролът не е акция срещу туристическия бранш, а инструмент за защита на коректния бизнес и ясното му разграничаване от практиките, които уронват имиджа на целия сектор“, подчерта министърът на туризма д-р Илин Димитров.

Днес в Созопол експерти от двете институции инспектираха плажни ивици, заведения за хранене и търговски обекти. Установено беше, че плажовете са в добро състояние, а по-голямата част от проверените търговски обекти работят при спазване на нормативните изисквания.

Към момента Министерството на туризма е извършило 97 проверки на охраняеми плажове и две на неохраняеми. То контролира изпълнението на задълженията на концесионерите и наемателите на плажове, включително по отношение на безопасността, поддръжката на плажните ивици и качеството на предоставяните услуги.

Досега проверяващите са изготвили 5 писма с предупреждения, свързани основно с липса на медицински лица и осигуряване на спасителна дейност.

КЗП е провела над 130 проверки по Черноморието, на над 70 плажни ивици и близо 60 заведения за хранене и развлечения.

Констатирани са 11 нарушения, свързани основно с неправилно обозначаване на цени, несъответствия при въвеждането на двойното обозначаване в левове и евро, липса на изискуеми ценоразписи и менюта, както и други нарушения по Закона за туризма и Закона за защита на потребителите.

Комисията е изискала информация от търговци, предлагащи плажни услуги, за цените на чадъри и шезлонги спрямо предходни периоди. При установено увеличение те следва да представят доказателства за неговата обоснованост съгласно изискванията на законодателството във връзка с въвеждането на еврото.

Контролните действия продължават по график, като се реагира незабавно и на постъпилите сигнали от граждани и туристи.

Общата цел на Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите е да се гарантира сигурна среда за туристите и утвърждаване на добрия имидж на България като предпочитана дестинация.

#Черноморие #нарушения #проверки по морето

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