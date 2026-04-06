Пътищата на Бернардо Силва и Манчестър Сити се разделят

"Гражданите" ще имат нов капитан от следващия сезон.

Манчестър Сити ще има нов капитан от следващия сезон. Англичаните ще останат без Бернардо Силва след края на настоящия. Португалецът ще напусне клуба именно тогава „гражданите“. Новината потвърди помощникът Пеп Линдерс.

Полузащитникът който е спечелил шест титли от Висшата лига и Шампионската лига по време на деветгодишен престой на стадион „Етихад“, ще напусне като свободен агент, когато договорът му изтече след края на кампанията.

Всяка хубава история си има край“, каза Линдерс пред медиите след победата на Сити с 4:0 над Ливърпул на четвъртфинала за Купата на Футболната асоциация.

Надявам се, че ще се наслади на последните месеци - остават само шест седмици, и ще се сбогува добре. Той заслужава цялото това внимание“, добави той.

Силва се присъедини към Манчестър Сити от Монако през 2017 година за сумата от около 43,5 милиона британски лири и оттогава има 450 мача за клуба.

След като спечели Купата на лигата миналия месец, Сити остава в борбата за домашен требъл, докато кампанията 2025-2026 навлиза в последните си седмици, въпреки че изостава от лидера във Висшата лига Арсенал с девет точки. Клубът от Манчестър има мач по-малко и осем двубоя, които остават, за да преодолее разликата.

#Първа лига 2025/2026 #ФК Манчестър Сити #Бернардо Силва

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
