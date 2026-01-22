Пътната мрежа в Пловдив е почистена и обработена след снеговалежа. Цяла нощ екипи на Общинското предприятие "Чистота" почистваха снега на територията на Пловдив.

Два пъти бяха обработени със смес срещу заледяване основните булеварди, мостове и надлези – първият път в началото на снеговалежа около 21:00 ч., а вторият – след края му в ранните сутрешни часове. Това съобщи директорът на общинското предприятие инж. Десислава Георгиева.

Пътните артерии са почистени до асфалт като с предимство се третираха тези, по които се движи градският транспорт. С противообледенителни материали са обработени и вътрешно-кварталните улици.

Продължава почистването на пешеходните зони, в което са мобилизирани над 400 работници от ОП "Чистота" и близо 80 служители от ОП "Градини и паркове". Те обработват със смес срещу заледяване автобусни спирки, подлези, паркове, тротоари и междублокови пространства, като приоритет са районите около детски градини, училища и здравни заведения.



