Патриарх Даниил отслужи освещаването на реновирания параклис на НСА

Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи освещаването на изцяло реновирания параклис „Св. св. Кирил и Методий“, разположен в кампуса на Национална спортна академия (НСА) - единственият параклис в София, посветен на Светите равноапостоли.

Събитието се състоя на 20 ноември 2025 г. в присъствието на академичната общност на НСА „Васил Левски“ и официални гости. Церемонията беше открита от зам.-ректора по учебната работа доц. Христо Андонов. Ритуалът бе част от специалната програма, посветена на Деня на Академията – един от най-важните празници в календара на НСА „Васил Левски“, с който на 15 ноември отбелязахме 83-ата годишнина от създаването на висшето училище.

В приветственото си слово ректорът проф. Красимир Петков подчерта значението на параклиса като средище на духовността не само за академичната общност, но и за многобройните посетители на кампуса на НСА. Той изтъкна важната роля на вярата за възпитанието на младите хора и развитието на държавата ни. Проф. Петков изрази благодарност към академичното ръководство за подкрепата и към екипа, осъществил реновацията.

„83-ата годишнина от основаването на Държавното висше училище за телесно възпитание, чийто приемник е НСА, се увенча с обновлението на този прекрасен, драголепен параклис, посветен на светите братя Кирил и Методий, просветители на слявянските народи. Радваме се и поздравяваме ръководството на Спортната академия за това, защото осъзнава, че здраво тяло може да има когато в него обитава здрав дух“, започна тържественото си словото след служението Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

„Най-сърдечно отправяме молитва за всички Вас за духовно и телесно здраве и за Божия подкрепа във Вашата благородна мисия да преподавате на студентите и на учащите се спортните умения, да ги насърчавате да дерзаят в своята подготовка, да се стремят да бъдат първи в своята дисциплина. Защото на един са дадени таланти да бяга бързо, на друг да скача нависоко, трети е добър в бойните изкуства. Няма човек, който да събира всички таланти. Но когато се разгръщат талантите така, че всеки да служи да добруването на другите, тогава се проявява Божията премъдрост, тогава се проявява богатството на благодатта, с която Господ ни е дарил. Тогава се проявяват единството и любовта помежду ни. Нека спортното дръзновение Ви води, а Божията сила да ви подкрепя във всичко да търсите преди всичко Божията слава. И ще видите, че лавровите венци никога няма да увяхват от главите ви. Честит и благословен празник, Божието благословение да бъде върху всички вас“, отправи благословията си Българският патриарх.

В освещаването на параклиса участва и Негово Преосвещенство Браницкият епископ Йоан. Сред официалните гости бяха кметът на район „Студентски“ Петко Горанов, ректорите на НСА от предходните три управленски мандата – проф. Лъчезар Димитров, проф. Пенчо Гешев и проф. Николай Изов, председателят на Съвета на настоятелите на НСА Красимир Дачев, членове на Настоятелството на НСА - Росица Колева и Роси МакКий, председателят на ВОН-КНСБ проф. Лиляна Вълчева, председателят на НПСС Ангел Стойков и неговият предшественик на поста Даниел Парушев, съветникът към Комисията за младежта и спорта в 51 Народно събрание Валентин Заяков и др.

Параклисът, построен през 1996 г. в мандата на ректора проф. Георги Кабуров, беше цялостно реновиран за първи път. Финансирането бе осигурено със собствени средства на Спортната академия. При извършения основен ремонт са подновени изцяло покривът, куполите и витражите. Подменено е отводняването, изградена е мълниезащита, обновено е изписването и е извършена реновация на иконите.

Параклисът е посветен на Светите братя Кирил и Методий заради тяхната богословска и мисионерска дейност като проповедници на християнството. Солунските братя са канонизирани като светци за превода и популяризирането на Библията на старобългарски език и разпространяване на християнството сред ранносредновековните славянски народи.